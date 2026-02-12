2階建ての住宅をはるかに超える高さまで上がる水柱。12日午後1時ごろの埼玉・川口市の住宅街で、マンホールからあふれた水が噴き出しました。水柱の横に止まる車に激しいいきおいで水が打ち付けます。消防隊員が車を移動させようとする様子も見られました。その周辺では水のいきおいで、周りの道が川のようになっていました。マンホールから水が噴き出したのは午前11時ごろ。けが人はいないということですが、民家に水がかかったり