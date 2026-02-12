「植村直己冒険賞」の受賞が決まった小坂薫平さん＝12日午後、東京都内自然を舞台に活躍した個人や団体に贈られる「植村直己冒険賞」の2025年の受賞者が12日に発表され、素潜りで巨大魚を突く「スピアフィッシャー」の小坂薫平さん（30）が選ばれた。約4メートルのもりを放つ「手もり漁」で、六つの世界記録を樹立。昨年5月には100キロ超えのイソマグロを捕った。東京海洋大に在学中、素潜りと手もり漁を始めた。当初は泳ぎが