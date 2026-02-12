祝日明け１２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前営業日の１０日に比べ５１３円９５銭（１・０５％）高の４万９５２６円６１銭だった。７営業日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる２１０銘柄が値上がりした。高市政権の経済政策への期待が継続しているほか、２０２５年４〜１２月期決算の内容が好感された銘柄を中心に買いが広がった。個別銘柄の上昇率は、