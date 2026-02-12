千葉県匝瑳市議会の副議長が、市内のコンビニ店で瓶入りのインスタントコーヒーを万引きしたとして逮捕されました。【映像】逮捕された匝瑳市議会の副議長匝瑳市議会で副議長を務める増田正義容疑者（70）は先月22日、匝瑳市内のコンビニ店で瓶入りのインスタントコーヒー1つ、581円相当を万引きした疑いが持たれています。警察によりますと、店長から「ここ1カ月で何回も万引きしている人がいる」との通報があり、防犯カメ