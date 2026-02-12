東京調調布市の集合住宅で火事があり、住人とみられる高齢の男性が死亡しました。調布市染地の集合住宅で12日午前9時過ぎ、「4階から火と煙が出ている」と通報がありました。ポンプ車など25台が出動し、火は約3時間後に消し止められましたが、この部屋に1人で暮らしていたとみられる80代の男性が意識不明の重体で搬送され、その後、死亡が確認されました。火は隣の部屋や廊下などにも燃え移り、他の部屋の住人の80代の女性2人と70