ワイドなブリスターフェンダー×強力「ブーストモード」搭載！ホンダは2026年2月12日、次世代コンパクトEV「スーパーワン（Super One）」の特設ティザーサイトを公開しました。スーパーワンは、2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で公開され、注目を集めた小型スポーツカーのコンセプトモデルです。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新たなスポーツカー」です！（30枚以上）名称に冠された「Sup