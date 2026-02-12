バースデープレートを手に笑顔女優の松下奈緒が41歳の誕生日を迎えた事をインスタグラムで報告し、多くの祝福と反響が寄せられている。「ひとつ歳を重ねました」と8日が誕生日だったことを伝えた松下は、バースデープレートを手に笑顔を浮かべる近影を披露。「日々を大切に、自分を大切に、そしてみんなを大切に、精進してまいります」とファンに向けメッセージを綴っている。誕生日の報告には多数の祝福コメントのほか「1年