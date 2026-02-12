宮崎県警日向署は12日、同署管内の個人宅に逮捕状がレターパックなどで送りつけられる特殊詐欺の新たな手口が確認されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「届いた逮捕状はニセモノであり、警察が逮捕状を郵送することは絶対にありません」と注意喚起している。