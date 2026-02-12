福岡県警飯塚署は12日、桂川町豆田付近で同日午前8時10分ごろ、通行中の女子高校生が、持っていたカバンにつけているキーホルダーを背後にいた見知らぬ男から触られる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は、白髪頭の50代くらいで、女子高校生が振り返ると走って逃走したという。