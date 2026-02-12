２月１２日に告示された中道改革連合の代表選。階猛氏と小川淳也氏、２人の候補者が共同記者会見を行いました。衆院選ではベテラン議員が軒並み落選するなど、議席数を４９議席にまで減らした中道改革連合。今後どう進んでいくのか？『よんチャンＴＶ』米澤飛鳥編集長の解説をもとにお伝えします。階猛氏・小川淳也氏が代表選出馬１２日告示・１３日投開票の中道代表選。岩手県出身で当選８回の階猛氏（５９）と、香川県出