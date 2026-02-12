春のセンバツ高校野球に出場する崇徳高校を横田知事が激励しました。 激励会に出席した選手たちには、横田知事から勝利への願いが込められたしゃもじと練習用ボール６０球が贈られました。 崇徳高校がセンバツ高校野球に出場するのは３３年ぶり４回目です。 新村瑠聖主将「全力疾走をはじめとしたはつらつとしたプレーでずっと頑張ってきたので、それを甲子園の舞台でも皆様に見てもらえたらなと思っております。Ａ