広島市はファミリープール跡地の整備について、施設は市が所有し運営などを民間が行う方式とする方針を示しました。 広島市はファミリープール跡地でプールを含む多機能施設を整備する方針を示していました。 １２日の委員会ではプール機能について流れるプールや乳幼児向けの浅いプールなど、具体的な機能が新たに示されました。 整備にかかる費用は５０億円から５５億円程度