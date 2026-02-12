ＵＳＪと大阪市がタッグを組むことになりました。開業から２５年、なぜいまなのか気になりませんか？ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気キャラクターたちが市役所に！キャラクターたちが見守る中、包括連携協定を結んだ大阪市とＵＳＪ。地域活性化、スポーツ振興などの４つの分野で大阪市の魅力アップを目指すというものです。ただ、気になるのはタイミング。たとえば「２０周年」の時でも良かったのでは？疑問が湧