大阪府でインフルエンザが再流行。１シーズンで２回、「警報レベル」を超えるのは調査開始以来初めてです大阪府によりますと、２月８日までの１週間で１医療機関あたりのインフルエンザの患者報告数は「３１．０５人」と警報レベルの基準値である「３０人」を超えたということです。去年１１月にＡ型のインフルエンザが流行し警報レベルを上回り、今年に入って一旦落ち着いていたものの、その後、今度はＢ型のインフルエンザ