中国電力が島根原発のプルサーマル発電について、2029年度開始想定だと明らかにしたことを巡り、隣県の平井伸治鳥取県知事は12日「誠に遺憾だ。白紙に戻し、議論をし直していただきたい」と求めた。記者団の取材に答えた。