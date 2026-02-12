ボートレース浜名湖の「ハマナ娘クルーカップ」の3日目が12日、行われた。今節、選手代表を務める石原光（29＝静岡）が、4Rで2コースから差して2着を確保。2日目から新ペラに換わるアクシデントがあったが、その後も3、2着と上位着でまとめて堅実な走りを見せている。「新ペラになったけど、その方が、乗り心地などは好きな感じだった。3日目もいい調整ができたと思う。ターン出口の押し感がある。気になるところもないので、