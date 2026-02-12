法務省で開かれた法制審議会総会＝12日午後法制審議会（会長・佐伯仁志中央大大学院教授）は12日、刑事裁判をやり直す再審制度に証拠開示ルールを新設する刑事訴訟法の改正要綱を、平口洋法相に答申した。刑訴法の関連規定見直しは1948年の制定から初めて。危険運転致死傷罪の高速度と飲酒の規定に数値基準を設ける自動車運転処罰法改正、「デジタル遺言」導入と成年後見制度の柔軟化をそれぞれ盛り込んだ2件の民法改正の要綱も