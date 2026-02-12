記者会見で米ビザの幹部と握手するペイペイの中山一郎社長（左）＝12日午後、東京都内スマートフォン決済大手PayPay（ペイペイ）は12日、米国に進出する方針を表明した。米クレジットカード大手ビザと提携し、ペイペイ主導でキャッシュレス決済サービスの新会社を設立する。サービスの開始時期は未定。東京都内で記者会見したペイペイの中山一郎社長は「米国はいまだに現金決済が300兆円規模の巨大市場だ」と成長性を指摘した