楽天グループが１２日発表した２０２５年１２月期連結決算（国際会計基準）は、本業のもうけを示す営業利益が１４３億円（前期比７２・９％減）だった。２０年に本格参入した携帯電話事業の収益改善が進み、２期連続で営業黒字を確保した。営業利益は、前期に会計処理の変更で、出資する米衛星会社株の評価益１０００億円超の利益を計上した反動から、前期比では大幅な減益となった。事業別で携帯事業の利益は１６１８億円の