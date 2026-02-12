アメリカで社会的分断が広がる中、僧侶たちがおよそ3700キロを歩いて平和を訴える取り組みが首都ワシントンで完結しました。【映像】僧侶たちがワシントンの中心部を歩く様子箕輪適「沿道に多くの人が集まる中、僧侶たちがワシントンの中心部を歩いていきます」僧侶たちは去年10月、テキサス州フォートワースを出発し、およそ3700キロを歩いて移動する「ピース・ウォーク」に取り組みました。厳しい寒さの中でも「団結」や「