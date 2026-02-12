日本IBMは2月12日、地域金融機関向けのAI基盤の構築に着手したと発表した。同基盤は日本IBMが提唱する、企業の全社的なAI活用を加速させるためにオープンな業界標準に準拠しつつ、エンタープライズ向けの利用基準を満たすよう設計された「統合AI基盤」を参照して構築するものとなる。金融機関特有の高いセキュリティ基準やMicrosoft 365資産の有効活用などを考慮しながら、AI活用に不可欠なデータ管理機能やセキュリティ、ガバナン