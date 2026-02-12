スターバックスは2月16日、「スターバックスマイカスタマイズジャーニーセット」(19,000円)のオンライン抽選エントリーの受付をGold会員限定で開始する。「スターバックスマイカスタマイズジャーニーセット」(19,000円)今年のマイカスタマイズジャーニーセットは、スターバックスのショッピングバッグから着想を得た2WAYレザートートバッグ、チャームとしても楽しめるミニレザーポーチや、晴雨兼用アンブレラ、何度でもカスタマイ