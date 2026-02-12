パーソルホールディングスは、同社のFR推進室が全面協力した書籍「お仕事やりがい図鑑」(全6巻)をGakkenより刊行したと発表した。「お仕事やりがい図鑑」(全6巻)「お仕事やりがい図鑑」は、世の中に存在する多様な仕事をイラスト図解で紹介し、その仕事にどのようなやりがいがあるのかを分かりやすく伝えるシリーズ。全6巻に掲載された職業は300種類以上に及び、有名な仕事の意外な側面や、あまり知られていないが魅力的な職業など