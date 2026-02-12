【その他の画像・動画等を元記事で観る】バーチャルアーティストに特化した音楽レーベル＆プロダクション「RK Music」に所属し、2024年11月にキングレコードよりメジャーデビューした注目のバーチャルシンガー・HACHIが、通算4作目のニューアルバム『Revealia』を完成させた。本作で彼女が掲げたテーマは“自己開示”。前作『for ASTRA.』の成功の裏で、「みんなが求めるHACHI像」と「本当の自分」との乖離に苦しみ、一時は歌うこ