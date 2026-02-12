2026年にソロ活動25周年を迎えるHYDEをフィーチャーした、Rolling Stone Japanの特別別冊「Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL&HYDE」が3月24日（火）より全国の書店およびネット通販で発売される。1月17日に全国ツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」をスタートさせ、ダブルカルテットを含む総勢22名のオーケストラとともに、全国12都市15公演を開催し、さらに観光大使を務めるオーストリア・ウィー