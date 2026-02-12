マンションの宅配ボックスから荷物を盗んだなどとして、福岡市の男が追送検されました。日常的に利用する人が多い宅配ボックスですが、その利便性を悪用した巧妙な手口が明らかになっています。 ■森野里奈記者「押収されたものは本や衣類、そしておむつもあります。ジャンルを問わず窃盗を重ねていたことが分かります。」並んでいるのは、すべてマンションの宅配ボックスから盗まれたものです。窃盗の疑いで、12日に追送検され