岐阜県教育委員会は、ことし（2026年度･令和8年度）の公立高校の第一次・連携型選抜・通信制前期選抜の出願状況を発表しました。 【全校掲載】岐阜県公立高校の志願倍率・出願状況 一覧はコチラ 全日制では、県内63校で1万2925人の定員に対し1万2147人が出願し、全体の平均倍率は0.94倍となっています。 2月13日（金）～17日（火）正午まで出願変更を受け付け、最終的な出願状況・志願倍率が確定します。岐阜県内の公立