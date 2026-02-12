この先は気温のアップダウンが大きくなりそうです。明日13日(金)から15日(日)は日ごとに気温が上がり、15日(日)は4月並みの所が多くなるでしょう。積雪の多い地域では融雪災害に注意が必要です。週明けは再びこの時期本来の寒さとなりそうです。日ごとに気温上昇15日(日)は4月並みの所も明日13日(金)は南から高気圧に覆われて、九州から関東にかけては広く晴れるでしょう。北陸から北海道は気圧の谷や湿った空気の影響で、日本海