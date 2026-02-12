２月１４日の京都５Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル）でデビューするガラード（牡、栗東・杉山佳明厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は祖母に米Ｇ３勝ち馬グッドゲームを持つ。中間は入念に乗り込みを重ね、１１日は栗東・坂路でナイトアクアリウム（６歳オープン）を３馬身追走し、余力たっぷりに併入。杉山佳調教師は「調教は動くし、馬格もあっていかにもダートの中距離馬という感じ。走ってきそうですし、能力を感じています