歴代４位の通算９００登板を誇る日本ハムの宮西尚生投手（４０）が１２日、“レジェンド超え指令”を受けた。１軍名護キャンプに参加し、山本昌臨時コーチ（６０）と対面。「ウチの岩瀬を超えろ」と通算１００２登板で史上最多登板のレジェンド左腕に加え、「僕の最年長記録を抜いて欲しい」と、同コーチが持つ５０歳１か月の最年長登板超えも期待された。充実の時間だった。宮西はブルペンで５４球を投げながら、山本昌コーチ