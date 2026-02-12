Ｊ２磐田は１４日の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、ホームでのＪ３岐阜戦に向け、１２日に磐田市内で調整。次戦では２年連続の開幕２連勝がかかる。この日は、磐田はゴール前の技術向上を意識したメニューに取り組んだ。１４日の岐阜戦を見据え、フィニッシュの精度や連係の確認に時間を割いた。７日の開幕戦ではＪ３長野と対戦。下のカテゴリーで、昨季２０チーム中１９位だった相手との一戦は、前半に押し込まれる展開と