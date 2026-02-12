元子役の１９歳女優が、ミニスカ姿をアップした。１２日に自身のインスタグラムを更新し、絵文字のみで写真を投稿。膝上のプリーツスカートを抜群スタイルで着こなした。フォロワーから「可愛い」と反響が寄せられたのは、女優の新井美羽だ。新井はテレビ朝日系ドラマ「再会〜ｓｉｌｅｎｔｔｒｕｔｈ〜」（火曜・後９時）で、井上真央演じる万季子の高校時代を演じ、ネット上で「新井美羽ちゃんが井上真央さんになるのめち