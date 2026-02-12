女優の畑芽育、志田未来が４月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「エラー」（ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）にダブル主演することが１０日、分かった。とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、亡くなった女性の娘・未央（志田）が出会い、罪と友情の狭間で揺れ動くヒューマンサスペンス。役柄については畑、志田ともに「自分が演じたことのない役柄」と声をそろえた。同事務所に所属する２人だが、ドラマでは