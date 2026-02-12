１２日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２３３．８４ポイント（０．８６％）安の２７０３２．５４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９３．００ポイント（１．００％）安の９１７５．１８ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は２３８７億５００万香港ドル（約４兆６７３８億円）にやや拡大している（１１日は２１７２億１７５０万香港ドル）。米金融政策の