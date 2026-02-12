モスクワに新設されたビザセンターで手続きをする人たち＝12日（共同）【モスクワ共同】在ロシア日本大使館は急増するビザ申請に対応するため、モスクワと第2の都市サンクトペテルブルクにビザセンターを新設し、12日にモスクワで開所式を開いた。日本政府観光局によると、2025年のロシアからの訪日客は累計約19万4千人で過去最多となった。大使館によると、ビザセンターでは、代行業者がビザ申請の窓口業務を担い、新たに予約