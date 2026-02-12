息子はゲームに夢中、ごく普通の小学生として過ごしていました。しかしある日突然、夫が「息子を俺の母校（名門私立）に入れる」と言い出して…!?これは息子の将来を思っての提案なのでしょうか？そんな矢先に聞いた美咲さんの話が、私たち家族の未来を大きく変えることになるのでした⋯。＞＞ 【まんが】母校に行かせたい父・芝浦家の場合(ウーマンエキサイト編集部)