NPBエンタープライズは12日、3月開催のWBCに向けて行われる侍ジャパン宮崎事前合宿に、パドレスのダルビッシュ有投手（39）がチームのアドバイザーとして参加することが決定したと発表した。合宿の日程は2月14〜24日（サンマリン宮崎、16、20日休養日）。右腕は初日の14日から全日程で参加する予定になっている。世界一連覇へ追い風だ。前回23年大会はメジャー組で唯一、宮崎合宿に参加。精神的支柱として世界一奪還に貢献した