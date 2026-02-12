「TELASA（テラサ）」で独占配信中のまちづくりシミュレーションバラエティ『アランタウン』。本番組は、多趣味な俳優・阿部顕嵐が“市長”として、全国の優れた施設を視察して回り、“夢の街”を創造していく。＃3では、阿部の親友である岩橋玄樹がゲストとして登場。中学時代からの親友である2人が北海道の魅力を堪能した。今回、阿部と岩橋は乗馬を体験。ウェスタン風の衣装で本格的な乗馬を楽しみ、親友同士の北海道旅行のよう