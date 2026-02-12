県内で再びインフルエンザの感染が広がっています。12日に発表された県感染症情報によりますと、直近1週間の1定点医療機関あたりの患者数は26.40人で、前週の19.55人を上回り3週連続で増加しています。県は2月5日に今シーズン2度目の「注意報」を発令していますが、警報レベルに近づいていることから注意を呼び掛けています。保健所管内別ではすでに警報レベルを超えているところもあり、三条、新発田、糸魚川、村上で定点医