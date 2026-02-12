2月12日、B2の山形ワイヴァンズは、村上慎也をインジュアリーリスト（IL）に登録したことを発表した。 福岡県出身で現在34歳の村上は、173センチ64キロのポイントガード。2013ー14シーズンに浜松東三河フェニックス（現三遠ネオフェニックス）でキャリアを始めると、翌年から2022－23シーズンまで福島ファイヤーボンズでプレー。その後、2023ー24シーズンから