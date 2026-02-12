2月12日、Bリーグはメディアブリーフィングを行い、代表理事CEOの呼称を現在の「チェアマン」から「コミッショナー」に変更することを発表した。 今回の変更は、2026年7月1日の定款および規約・規定類の施行にあわせ、2026－27シーズンより適用される。ブリーフィングに登壇した島田慎二チェアマンは、変更に至った背景として「ダイバーシティ」と「国際標準」の2点を強調した。