NOAが、新曲「Say Yes」を3月25日に配信リリースする。 （関連：【映像あり】NOA、新曲「Say Yes」使用MBSドラマ特区『救い、巣喰われ』予告映像） 同楽曲は、MBSドラマ特区にて本日2月12日深夜より放送開始となる『救い、巣喰われ』の主題歌。主演をNOAが務め、同楽曲の作詞作曲も担当している。現在公開中のドラマ予告編では、同楽曲の一部を試聴可能だ。 なお1月31日にLINE CUBE SHIBUYAで行われた『NOA HALL