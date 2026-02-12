今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１３日に発表される１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を控えて上値の重い展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円００銭～１５３円５０銭。 １１日に発表された１月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月から１３万人の増加となり、失業率は４．３％と前月の４．４％から低下した。これを受けて米利下げ観測はやや後退しているが、１０日に発表され