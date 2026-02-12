２月２４日付で東証グロース市場に新規上場予定のイノバセルの公開価格が、仮条件（１２９０～１３５０円）の上限である１３５０円に決定した。 同社の母体は、オーストリアのインスブルック医科大学からスピンアウトした細胞治療・再生医療ベンチャーで、今回上場するのはこのオーストリア企業の親会社となるべく２１年１月に日本で設立された企業になる。設立以来、ヒト骨格筋細胞の培養技