α7 V ソニーは2月12日（水）、ミラーレスカメラ「α7 V」のファームウェアVer. 1.01を公開した。 今回の更新では、「RAW+HEIF」設定で撮影したRAW画像に含まれる表示用画像にノイズが入る場合がある事象を改善した。「電源OFF中の接続」を「入」にして電源を切ると、その後カメラの電源が入らない場合がある事象も解消している。 さらに、他社製CFexpress Type Aメモリーカードとの互換