グランプリ：「空と大地の活動を全身で感じて」溝口英則氏 株式会社ビクセンは2月12日（木）、2025年に募集した「第6回星空フォトコンテスト2025～それぞれの宙を見上げて～」の入賞作品を発表した。 同コンテストは、夜空や天体を撮影した写真や動画を募集するもの。応募テーマは星空と自然風景・人物・建築物、月、惑星、星雲星団、天文現象など。 応募総数は441点。審査員は大西浩次氏と北山輝泰