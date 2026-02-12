日曜日のメゾンデが、『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中の晴川シンタによる純愛ラブコメ漫画『百瀬アキラの初恋破綻中。』を原作とする新曲「恋のいうとおり」を2月18日に配信リリースする。 ■原作は晴川シンタによる純愛ラブコメ漫画『百瀬アキラの初恋破綻中。』 「日曜日のメゾンデ」は、『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された人気漫画作品を、MAISONdesが音楽として昇華す