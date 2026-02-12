ＴＨＫ [東証Ｐ] が2月12日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終損益は698億円の赤字(前の期は104億円の黒字)に転落したが、従来予想の100億円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。26年12月期は215億円の黒字に急浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比62円減の184円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終損益は751