12日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝152円90銭前後と、午後5時時点に比べ14銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円65銭前後と6銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース