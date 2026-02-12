日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3万150枚だった。 ◯2026年2月限（特別清算日：2月13日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 30150( 14400) ABNクリアリン証券 19262(9862) 野村証券 24130(5750) バ&#12